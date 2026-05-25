Claudia Sheinbaum felicita a Cruz Azul por su décima estrella en la Liga MX

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En la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, congratuló a Cruz Azul por su campeonato contra Pumas, que le otorgó la décima estrella, y expresó su apoyo a los universitarios tras la derrota.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 08:56 AM.
En México y editada el 25/05/2026 10:15 AM.