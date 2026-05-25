Claudia Sheinbaum felicita a Cruz Azul por su décima estrella en la Liga MX

Durante la Mañanera del Pueblo del 25 de mayo de 2026, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dirigió sus palabras a Cruz Azul para felicitarlo por haber conquistado el campeonato de la Liga MX al vencer a Pumas en la final disputada en Ciudad Universitaria.
El triunfo le otorgó al equipo cementero su décima estrella en la historia del fútbol mexicano. Ante la pregunta de un reportero sobre la derrota de los universitarios, Sheinbaum respondió: “Jugaron muy bien, hay que echarles muchas porras. Hacía tiempo que no llegaban a la final, así que mucho ánimo para la siguiente. Felicidades a Cruz Azul, porque somos parejos”.
El gesto de la mandataria subraya la importancia del deporte como elemento de unión nacional y refuerza el reconocimiento institucional a los logros de los clubes de la primera división.