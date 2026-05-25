Diputados discutirán reformas para aplazar elección judicial y crear comisión del INE

En las sesiones plenarias de martes y miércoles, la Cámara de Diputados debatirá y votará cuatro iniciativas presentadas por la presidenta del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Las propuestas incluyen:
El martes a las 16:00 horas, diputados y senadores celebrarán una sesión del Congreso General para inaugurar el periodo extraordinario de sesiones. Monreal anunció en redes sociales que “las cuatro iniciativas se van a dictaminar; el próximo martes será la aprobación o no de los dictámenes y comenzaremos la discusión por la tarde, martes y miércoles, hasta agotar los asuntos en el orden del día”.
El coordinador de Morena calificó de oportuna la convocatoria de la presidenta para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral y aseguró que la bancada está lista para acompañarla en la agenda legislativa.