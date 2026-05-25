Diputados discutirán reformas para aplazar elección judicial y crear comisión del INE

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La Cámara de Diputados votará este martes y miércoles las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para posponer la elección judicial hasta 2028, crear una comisión del INE que investigue vínculos de candidatos con el crimen organizado y anular elecciones ante intervención extranjera, mientras el Senado revisará los proyectos antes del 3 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 05:56 AM.
En México y editada el 25/05/2026 06:36 AM.