INE rechaza ser filtro de “narcocandidatos” y advierte riesgos para su imparcialidad

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La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, descartó la propuesta del gobierno de crear una comisión para detectar vínculos entre aspirantes y el crimen organizado, argumentando que ello comprometería la neutralidad del organismo. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca prevenir la infiltración del narco en las elecciones de 2027, pero genera polémica sobre los límites entre seguridad y derechos políticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 07:13 PM.
En México y editada el 25/05/2026 07:17 PM.