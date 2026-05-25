Juana Barraza, “La Mataviejitas”, sale de prisión por insuficiencia renal

...

La condenada a 759 años por homicidios contra ancianas, Juana Barraza, fue trasladada este domingo del penal de Santa Martha Acatitla al Hospital General Belisario Domínguez para recibir tratamiento por insuficiencia renal, bajo estrictos protocolos de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 05:52 AM.
En México y editada el 25/05/2026 06:34 AM.