Juana Barraza, “La Mataviejitas”, sale de prisión por insuficiencia renal

Juana Barraza Samperio, conocida como “La Mataviejitas” o “La Dama del Silencio”, fue trasladada este domingo desde el penal de Santa Martha Acatitla al Hospital General Belisario Domínguez, en Iztapalapa, para recibir atención especializada por insuficiencia renal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que el traslado se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y vigilancia médica, y que la interna permanece bajo observación de personal especializado.
Según la SSC, la evolución de la paciente determinará si será dada de alta en las próximas horas para regresar al centro penitenciario donde cumple su condena. El caso vuelve a colocar en la agenda pública a una de las criminales más mediáticas de la historia reciente de México, cuyo apodo marcó a la Ciudad de México a finales de los años noventa y principios de los 2000.
Barraza nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucan, Hidalgo. Entre 1998 y 2005 perpetró una serie de asesinatos contra mujeres mayores de 60 años, a quienes abordaba fingiendo ser enfermera, trabajadora social o servidora pública. Una vez dentro de sus domicilios, las víctimas eran estranguladas, golpeadas o atacadas con objetos punzocortantes, y posteriormente se les robaba dinero y pertenencias.
El caso evidenció graves fallas en las investigaciones de la época: durante años se buscó a un hombre disfrazado de mujer, se elaboraron perfiles equivocados y se llegó a pensar que podrían haber sido dos asesinos distintos. La presión mediática aumentó a medida que se confirmaban más víctimas y crecían las críticas a las corporaciones policiacas capitalinas.
Barraza fue capturada el 25 de enero de 2006 al intentar huir de la vivienda de Ana María de los Reyes Alfaro, una anciana de 89 años asesinada en la entonces delegación Venustiano Carranza. En el momento de su detención portaba un estetoscopio y documentos falsos que simulaban su trabajo en programas de apoyo social.
En 2008, el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal la sentenció a 759 años de prisión por homicidio calificado y robo, cifra simbólica que refleja la gravedad de sus delitos. Desde entonces, su expediente se ha convertido en uno de los más mediáticos del país, inspirando libros, series de televisión, programas de investigación criminal y documentales.
En 2023, Netflix estrenó el documental “La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas”, dirigido por María José Cuevas, que revivió el interés público y cuestionó versiones anteriores, como la supuesta carrera de Barraza en la lucha libre.
Actualmente, Juana Barraza sigue recluida en Santa Martha Acatitla. A pesar de su delicado estado de salud, las autoridades no han anunciado cambios en su situación jurídica.