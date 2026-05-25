México blindará sus elecciones: la nueva ley que pone en jaque la influencia de Trump

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El Congreso mexicano abrirá un período extraordinario para aprobar una reforma constitucional que incluirá la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, una medida impulsada por Ricardo Monreal y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de acusaciones de intentos de intervención del gobierno de Trump en las próximas elecciones de noviembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 10:25 AM.
En México y editada el 25/05/2026 01:01 PM.