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Servicio militar obligatorio en México: quiénes deben cumplirlo, qué ocurre si no lo haces
Servicio militar obligatorio en México: quiénes deben cumplirlo, qué ocurre si no lo haces
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A partir de 2026 la Sedena reduce el adiestramiento a trece sesiones sabatinas, manteniendo la obligatoriedad del Servicio Militar Nacional. Se detallan los requisitos, excepciones, trámites y las consecuencias de no contar con la cartilla liberada.
Autor
Xavier Rivera Martinez
el
25/05/2026 04:12 PM
.
En
México
y editada el 25/05/2026 06:53 PM.
Servicio militar obligatorio en México: requisitos, proceso y sanciones
El Servicio Militar Nacional (SMN) sigue siendo una obligación constitucional para los varones mexicanos que cumplen 18 años, y para los
remisos
menores de 40 años, tanto dentro como fuera del país. La normativa se sustenta en el artículo 5 de la Constitución y en la Ley del Servicio Militar.
¿Quiénes deben cumplirlo?
Varones mexicanos de 18 años en adelante.
Remisos menores de 40 años que no hayan regularizado su situación.
Mujeres que se inscriban de forma voluntaria y completen el adiestramiento.
Mexicanos residentes en el extranjero, bajo la modalidad “a disponibilidad”.
Proceso de adiestramiento en 2026
La Sedena implementó un modelo exprés que consiste en
trece sesiones sabatinas de seis horas cada una
, distribuidas en dos bloques de tres meses. El programa incluye:
Orden cerrado y disciplina.
Educación física.
Legislación militar y ética.
Protección civil y valores cívicos.
Al concluir las cinco fases del proceso, el conscripto recibe la
cartilla liberada
, documento que acredita el cumplimiento del deber.
Excepciones y exoneraciones
Se pueden solicitar exenciones ante la Sedena mediante la presentación de la documentación correspondiente. Las causas más comunes son:
Mayoría de 40 años.
Incapacidad física o mental certificada por médicos militares.
Ciudadanos con doble nacionalidad.
Ministros religiosos.
Miembros de comunidades objetoras de conciencia.
Trámites y requisitos documentales
Para registrarse se exige:
Acta de nacimiento.
Identificación oficial (INE o pasaporte).
CURP.
Comprobante de domicilio.
Certificado o constancia de estudios.
Fotografía biométrica conforme a los lineamientos de la Sedena.
Consecuencias de no cumplir o no presentar la cartilla
La falta de la cartilla liberada no impide viajar al extranjero, obtener pasaporte, títulos universitarios o licencias civiles. Sin embargo, genera restricciones en tres ámbitos clave:
Empleo en el sector público:
La ley exige la cartilla para trabajar en dependencias gubernamentales.
Acceso a fuerzas armadas y cuerpos de seguridad:
Es requisito indispensable para ingresar al Ejército, Marina, Guardia Nacional, fiscalías y corporaciones policiales.
Permisos de armas de fuego:
La Sedena requiere la cartilla para autorizar la adquisición, portación o registro de armas.
Si el ciudadano no reclama su cartilla en los plazos establecidos, la Sedena la destruye a partir del 1 de julio del año siguiente, obligando a iniciar un trámite de reposición.
Impacto del modelo de 2026
El nuevo esquema ha reducido la deserción, ampliado la cobertura y facilitado la integración de los jóvenes al cumplir con su deber cívico sin interferir significativamente en sus actividades académicas o laborales. Los controles documentales y de plazos se mantienen rigurosos para preservar el carácter disciplinario del Servicio Militar Nacional.
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