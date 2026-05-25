Servicio militar obligatorio en México: quiénes deben cumplirlo, qué ocurre si no lo haces

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A partir de 2026 la Sedena reduce el adiestramiento a trece sesiones sabatinas, manteniendo la obligatoriedad del Servicio Militar Nacional. Se detallan los requisitos, excepciones, trámites y las consecuencias de no contar con la cartilla liberada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 04:12 PM.
En México y editada el 25/05/2026 06:53 PM.