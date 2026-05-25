Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos es parte de la investigación de la FGR

En la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se respondió a los cuestionamientos surgidos en torno al citatorio dirigido a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el marco de la investigación por la muerte de dos agentes extranjeros durante un operativo en el estado.
Sheinbaum puntualizó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas al menos dos investigaciones relevantes. La primera corresponde al caso de Chihuahua, donde dos agentes extranjeros fallecieron mientras visitaban un laboratorio. “Como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista; no quiere decir que esté imputada de algún tema”, declaró la mandataria.
La presidenta añadió que la FGR ha realizado entrevistas a integrantes de la Fiscalía de Chihuahua y a otros funcionarios vinculados al operativo, con el objetivo de reconstruir los hechos. “No hay imputación. Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, nadie, sino sencillamente entrevistas”, reiteró.
El segundo proceso investigativo mencionado por Sheinbaum está relacionado con la solicitud de detención urgente con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez mexicanos vinculados al cártel de Sinaloa. En este caso, también se han citado a diversos actores políticos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Sheinbaum subrayó que ambas situaciones forman parte de los procedimientos ministeriales encabezados por la FGR y que las comparecencias no equivalen automáticamente a responsabilidades penales ni a acusaciones formales.