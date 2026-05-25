Sheinbaum aclara que citar a Maru Campos es parte de la investigación de la FGR

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el citatorio a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, forma parte de las diligencias de la Fiscalía General de la República y que, hasta la fecha, no existe imputación formal en su contra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 08:56 AM.
En México y editada el 25/05/2026 09:22 AM.