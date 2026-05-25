Sheinbaum lanza el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana para vincular a investigadores

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Claudia Sheinbaum presentó los lineamientos del nuevo programa Cátedras de la Diáspora Mexicana, que reconocerá a académicos mexicanos residentes en el extranjero, les otorgará apoyos económicos y los incorporará al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 10:25 AM.
En México y editada el 25/05/2026 06:56 PM.