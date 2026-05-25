Sheinbaum lanza el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana para vincular a investigadores

Ciudad de México, 25 de mayo de 2026. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció hoy los lineamientos del programa Cátedras de la Diáspora Mexicana, una iniciativa destinada a reconocer y vincular a investigadoras y investigadores mexicanos que residen en el exterior con proyectos académicos y científicos en México.
Sheinbaum explicó que la propuesta surge a partir de las consultas de cientos de mexicanos en el extranjero que desean mantener una conexión activa con su país. "El programa brinda la posibilidad de que académicos regresen a México por periodos determinados y cuenten con apoyos económicos, sin que sea obligatorio solicitarlos", puntualizó la mandataria.
La subsecretaria de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Violeta Vázquez, detalló que el programa está dirigido a investigadores que ya mantienen vínculos con instituciones mexicanas o que desean establecerlos. Tras presentar una solicitud, los aspirantes serán evaluados y, de ser aprobados, se les reconocerá su vigencia y nivel dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Los apoyos contemplados incluyen financiamiento para estancias temporales, recursos para la ejecución de proyectos de investigación y la posibilidad de acceder a infraestructura académica nacional. Según la SECIHTI, el programa beneficiará a "miles de jóvenes y de académicos consolidados que quieren seguir formando parte de la academia en México".
Con esta medida, el gobierno busca fortalecer la ciencia y la educación superior del país, aprovechar el capital intelectual de la diáspora y fomentar la colaboración internacional en áreas estratégicas.