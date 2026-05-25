Sheinbaum presentará informe del 31 de mayo sin Zócalo ni concentración masiva

La mandataria, Claudia Sheinbaum, confirmó que el próximo domingo 31 de mayo ofrecerá un informe de rendición de cuentas con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral del 2 de junio de 2024. El evento no se llevará a cabo como una concentración masiva en el Zócalo capitalino; en su lugar, se transmitirá simultáneamente en pantallas instaladas en plazas públicas de las 32 entidades federativas.
Sheinbaum anunció la decisión durante un acto público en Teapa, Tabasco, donde encabezó la entrega de pensiones para adultos mayores. La razón, explicó, es práctica: el Zócalo está ocupado por los preparativos del Fan Fest del Mundial de Fútbol 2026, lo que imposibilita una concentración allí. La presidenta indicó que aún definirá si el discurso se emitirá desde el Palacio Nacional o desde otro punto de la Ciudad de México.
“En cada plaza de las 32 entidades de la República, vamos a conectarnos para que se escuche el informe”, declaró la mandataria, subrayando que el mensaje nacional tendrá varios ejes centrales. Entre ellos, enfatizó la soberanía popular: “En México decidimos los mexicanos, nadie más”, en referencia a las presiones que, según ella, ejercen actores nacionales y extranjeros.
Durante su gira por Tabasco, Sheinbaum también arremetió contra medios de comunicación y contra quienes, según sus palabras, financian cuentas automatizadas para difundir desinformación en redes sociales. Acusó la existencia de “muchísimas noticias falsas” impulsadas por actores del pasado inconformes con su gobierno.
En otro punto del discurso, cuestionó la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y sus intentos de reivindicar la figura de Hernán Cortés, a lo que respondió: “Hernán Cortés exterminó muchísimos pueblos”.
Más allá de la logística, Sheinbaum dejó claro que el informe del 31 de mayo tendrá un tono político y simbólico. Reivindicó la herencia tabasqueña del movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador y reafirmó que su gobierno se rige por el llamado “humanismo mexicano”, anclado en el reconocimiento de los pueblos originarios y la historia prehispánica del país. “México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie”, afirmó ante miles de beneficiarios del programa de pensiones.
El horario y la sede definitivos del informe serán confirmados en las próximas horas. La información está en desarrollo.