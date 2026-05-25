Sheinbaum presentará informe del 31 de mayo sin Zócalo ni concentración masiva

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el informe de rendición de cuentas del 31 de mayo se realizará mediante pantallas en plazas de las 32 entidades federativas, en lugar de una concentración en el Zócalo, por los preparativos del Fan Fest del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/05/2026 08:55 AM.
En México y editada el 25/05/2026 09:18 AM.