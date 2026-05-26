Ariadna Montiel pide a aspirantes con cargo público renunciar para participar en internas de Morena

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, instó en una conferencia de prensa a los militantes que ostenten cualquier cargo público a renunciar a sus funciones antes de postularse en el proceso interno del partido que definirá los candidatos para la elección intermedia de 2027.
Montiel enfatizó que la medida es particularmente importante para quienes manejan recursos públicos, a fin de evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia del proceso interno. "Sobre todo a quienes tienen el ejercicio del uso de recursos públicos, les pido que se separen de su cargo", declaró la lideresa.
Desde la sede nacional del partido, la presidenta informó que el calendario del proceso interno está en fase de elaboración y que se prevé lanzar la convocatoria conjunta con los aliados del PT y el Partido Verde. La fecha aprobada por el Consejo Nacional para iniciar los registros es el 22 de junio, con la emisión de la convocatoria poco antes.
Montiel recordó que, dentro de la coalición con PT y Partido Verde, cada organización deberá respetar sus normas internas, incluida la política de Morena contra el nepotismo. "Debemos ser respetuosos de las reglas de cada partido y de nuestras propias disposiciones contra el nepotismo", subrayó.
En el marco de la reunión celebrada el 21 de mayo con el senador Saúl Monreal, la presidenta agradeció que este haya declinado su aspiración a la candidatura a la gubernatura de Zacatecas, lo que, según Montiel, fortalece la unidad del movimiento.
Montiel reiteró su compromiso de mantener el diálogo con militantes, legisladores, gobernadores y presidentes municipales, y señaló que continuará escuchando a los compañeros que tengan propuestas o inquietudes. "Son compañeros que llevan años luchando con nosotros; debemos atenderlos y explicarles la medida, y ellos lo entenderán", afirmó.
El proceso interno de Morena, que se desarrollará en los próximos meses, definirá los candidatos que competirán bajo la coalición con PT y Partido Verde en las elecciones intermedias de 2027.