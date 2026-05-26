Ariadna Montiel pide a aspirantes con cargo público renunciar para participar en internas de Morena

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, solicitó a las y los aspirantes que ocupen cargos públicos que se separen de sus puestos para competir en el proceso interno del partido de cara a las elecciones de 2027, y anunció el calendario preliminar de la convocatoria que iniciará el 22 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 03:46 PM.
En México y editada el 27/05/2026 09:09 AM.