CDMX y Oxxo unen fuerzas: 1,500 tiendas serán refugio para mujeres en peligro y violencia

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la cadena Oxxo implementarán el programa “Espacios Seguros” en más de mil quinientas tiendas de la capital, ofreciendo protección inmediata a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 11:01 AM.
En México y editada el 26/05/2026 02:20 PM.