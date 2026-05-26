CDMX y Oxxo unen fuerzas: 1,500 tiendas serán refugio para mujeres en peligro y violencia

La Ciudad de México avanza en su política de prevención de violencia de género al firmar un convenio entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la cadena de tiendas Oxxo. A partir de hoy, más de 1,500 establecimientos de la marca, distribuidos en todas las colonias de la capital y operativos las 24 horas, se transformarán en refugios temporales bajo el programa “Espacios Seguros”, una extensión de la iniciativa nacional OXXOs Seguros.
El acuerdo establece que cualquier mujer, niña o adolescente que solicite protección dentro de una tienda será atendida de forma empática por el personal y, de inmediato, será canalizada a la Policía de la Ciudad de México. Los empleados notificarán a las autoridades y acompañarán a la víctima hasta que llegue el apoyo institucional, garantizando una respuesta rápida y segura.
El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, señaló que la medida se suma a la estrategia impulsada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, para ofrecer atención integral y erradicar la violencia de género en la capital. “Multiplicar estos espacios significa cerrar el tiempo y el territorio en los que la violencia opera”, afirmó Michelle Guerra Sastré, directora ejecutiva de la Unidad Especializada de Género de la SSC.
Alejandro Arellano, gerente regional de Operaciones de Oxxo México, destacó que la presencia de la cadena adquiere sentido en los momentos críticos para la comunidad: “El verdadero valor de nuestra presencia en miles de comunidades se demuestra en los momentos que más importan”. La empresa reafirma su compromiso de ser “un buen vecino y un aliado cercano” al ofrecer entornos seguros y solidarios para todas las mujeres.
El modelo ya se ha puesto en práctica en otras regiones del país; en Jesús María, Aguascalientes, 38 tiendas Oxxo funcionan bajo un esquema similar coordinado con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) local. La experiencia sirve de referencia para la capital, donde la red de refugios temporales busca reducir la distancia física y temporal entre una mujer en peligro y la respuesta institucional.
Con esta iniciativa, la CDMX amplía su red de protección, ofreciendo a las víctimas un punto de resguardo accesible en cualquier hora del día, y fortalece la lucha contra la impunidad al cerrar espacios donde la violencia podría operar sin ser detectada.