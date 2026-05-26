Autoridades de Colima confirman muerte de presunto delincuente y dos agentes heridos

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En Colima, la Fiscalía General del Estado informó que dos agentes resultaron heridos y un sospechoso murió durante un enfrentamiento armado. El operativo para capturar a los agresores provocó bloqueos de carreteras, incendios de tráileres y la intervención de Protección Civil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 06:20 AM.
En México y editada el 26/05/2026 08:40 AM.