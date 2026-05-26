Autoridades de Colima confirman muerte de presunto delincuente y dos agentes heridos

Las autoridades estatales confirmaron que, durante una intervención de la Policía Investigadora, dos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultaron heridos tras recibir disparos de los ocupantes de un vehículo; uno de los agresores falleció en el lugar.
El hecho se originó cuando la Policía atendía una denuncia realizada a la línea de emergencia 911. Según el reporte oficial, los agentes fueron agredidos con arma de fuego, lo que derivó en la muerte del sospechoso y en la hospitalización de los dos funcionarios.
Ante la situación, instituciones federales y estatales activaron un operativo para localizar y detener a los responsables. Las acciones de seguridad desencadenaron bloqueos en la carretera Manzanillo‑Colima, donde al menos dos tráileres fueron incendiados y uno de ellos fue impactado por un tren en Tecomán. Los siniestros fueron controlados por elementos de Protección Civil.
El gobierno estatal informó que el operativo continúa en curso y que se darán a conocer más detalles cuando se disponga de nueva información.
Este episodio se suma a la violencia reciente en la entidad, que incluyó un enfrentamiento armado en la comunidad de Caleras y la muerte de dos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos el objetivo de alta prioridad conocido como “Huesos”, en un operativo del 14 de mayo.
Las autoridades reiteran su compromiso de restablecer la seguridad y la libre circulación en la región.