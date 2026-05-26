Credencial del Servicio Universal de Salud: recetas y medicamentos gratuitos para adultos mayores

En la conferencia de prensa matutina del martes, la Secretaría de Salud presentó el plan de credencialización del Servicio Universal de Salud (SUS), el nuevo esquema que unificará la atención médica en México a partir del 1 de enero de 2027, sin distinción de afiliación al IMSS, ISSSTE, IMSS‑Bienestar o la falta de cobertura.
El primer grupo de beneficiarios será el programa Salud Casa por Casa, que ya visita mensualmente a cerca de dos millones quinientos mil adultos mayores en sus hogares. A partir de la fecha de inicio, el personal de salud que realiza estas visitas podrá prescribir 22 medicamentos para los padecimientos crónicos más prevalentes —diabetes, hipertensión, dislipemia, entre otros— y entregarlos sin costo.
Los medicamentos podrán recogerse de forma gratuita a través de una red de tres canales: una aplicación móvil con inteligencia artificial que permite consultar el expediente clínico, agendar citas presenciales y de telemedicina, y recibir acompañamiento en el seguimiento del tratamiento; farmacias de la red SUS; y puntos de entrega en los módulos de registro.
El proceso de registro está abierto hasta el 14 de noviembre en los 2 136 módulos que operan actualmente en los 24 estados con servicios de salud federalizados, un salto significativo respecto a los 228 módulos con los que inició el programa en las capitales. Los módulos atienden de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas. El registro se organiza por la letra del primer apellido, con turnos diferenciados para la primera y tercera semana del mes, y para la segunda y cuarta semana; los sábados están reservados para quienes no pudieron acudir en su día asignado.
Para inscribirse solo se requieren tres documentos: identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y CURP, que puede tramitarse directamente en el módulo. En caso de personas con discapacidad menores de edad, deberán estar acompañadas por su madre, padre o tutor.
Con la credencial del SUS, los adultos mayores obtendrán derechos concretos: acceso a consultas médicas, estudios de diagnóstico, recetas y medicamentos gratuitos, y la posibilidad de gestionar su salud a través de la plataforma digital, reduciendo barreras de acceso y mejorando la calidad de vida de este sector vulnerable.