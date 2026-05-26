Credencial del Servicio Universal de Salud: recetas y medicamentos gratuitos para adultos mayores

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El gobierno federal reveló los detalles del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud (SUS), que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. La medida permitirá a cerca de 2.5 millones de adultos mayores recibir recetas y medicamentos gratuitos mediante el programa Salud Casa por Casa, con registro abierto hasta el 14 de noviembre en más de 2 mil módulos en los 24 estados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 10:51 AM.
En México y editada el 26/05/2026 02:15 PM.