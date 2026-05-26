El Congreso de Jalisco elimina el cobro de 50 pesos a turistas en Tequila

A seis meses de que el Congreso de Jalisco aprobara un cobro de 50 pesos por persona en recorridos turísticos de Tequila, la Comisión de Hacienda y Presupuestos dio marcha atrás y aprobó la eliminación de dicha cuota, contenida en la Ley de Ingresos 2026 del municipio.
La medida, originalmente propuesta durante la administración del exalcalde morenista Diego Rivera Navarro, se justificó en su momento como una forma de financiar la rehabilitación de calles dañadas por el constante tránsito de camioncitos turísticos. La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, defendió la iniciativa y explicó que los recursos recaudados se destinarían a obras de infraestructura.
Sin embargo, el Cabildo de Tequila solicitó la supresión del cobro tras una sesión del Ayuntamiento, argumentando que la tarifa podría desalentar la visita de turistas y afectar la actividad económica del municipio.
En una sorprendente reversión, la legisladora Gabriela Cárdenas cambió de postura y, en la sesión del lunes, solicitó la eliminación del cobro, asegurando que la medida favorecerá la promoción turística, impulsará la economía local y atraerá mayor número de visitantes, especialmente de cara a los eventos internacionales que Jalisco albergará en los próximos meses.
El Dictamen de Decreto que reforma la Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal 2026 fue aprobado en comisiones y se espera su votación definitiva el próximo jueves en el pleno del Congreso de Jalisco.
Con la eliminación del cobro, autoridades municipales y estatales esperan que Tequila recupere su competitividad como destino turístico, favoreciendo a los negocios locales, guías y transportistas que dependen del flujo de visitantes.