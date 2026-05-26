El Congreso de Jalisco elimina el cobro de 50 pesos a turistas en Tequila

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Tras seis meses de controversia, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco aprobó la supresión de la cuota turística de 50 pesos por persona en recorridos por Tequila, argumentando que la medida impulsará la promoción del destino y la economía local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 03:10 PM.
En México y editada el 26/05/2026 03:00 PM.