Gobierno asegura que México está libre de ébola y detalla medidas preventivas antes del Mundial 2026

Durante la conferencia matutina del 26 de mayo en el Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que México no ha registrado casos de ébola y que el riesgo de propagación en el país es muy bajo, pese a que el brote sigue activo en la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.
El funcionario subrayó que la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud mantendrán una vigilancia epidemiológica activa, siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual ha señalado que la situación del brote sigue en evolución y podría empeorar antes de mejorar en los países afectados.
Entre las medidas preventivas anunciadas, se incluye la recomendación de que personas que hayan estado en los últimos 21 días en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur pospongan sus viajes a México hasta que la emergencia de salud pública sea declarada terminada. Asimismo, se reforzarán los protocolos de detección en aeropuertos y puntos de ingreso al país.
Estas acciones se enmarcan dentro de los preparativos para el Mundial de fútbol 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria de los visitantes y de la población mexicana durante el evento internacional.