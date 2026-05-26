Gobierno asegura que México está libre de ébola y detalla medidas preventivas antes del Mundial 2026

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El secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que no existen casos de ébola en México y que el riesgo de contagio es bajo. Las autoridades sanitarias implementarán vigilancia epidemiológica y recomiendan a viajeros recientes de zonas afectadas reprogramar sus planes. Estas acciones se intensifican de cara al Mundial de fútbol 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 08:49 AM.
En México y editada el 26/05/2026 09:14 AM.