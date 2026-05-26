Médicos residentes del Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’ inician paro

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Los residentes del Hospital Infantil de México declararon un paro de actividades no críticas y constituyeron la Coalición de Médicos Residentes para denunciar casos de acoso sexual, abuso de autoridad e intimidación, exigiendo destituciones, protección a denunciantes y una mesa de diálogo institucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 01:32 PM.
En México y editada el 26/05/2026 02:08 PM.