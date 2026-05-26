Onda tropical No. 2 azota el sureste de México con lluvias intensas, granizo y riesgo de tornados

La Onda Tropical No. 2 avanza sobre el sureste mexicano y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), generará precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica y granizo en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y parte de Veracruz. La combinación de una vaguada en altura, un canal de baja presión y la entrada de humedad del Pacífico y del Golfo de México intensifica el fenómeno.
Riesgo de torbellinos y tornados en el noreste – El SMN alerta que el norte de Coahuila experimentará rachas de viento de 50 a 80 km/h y condiciones propicias para la formación de torbellinos o tornados, debido a la inestabilidad atmosférica y la humedad del Golfo.
Impacto en la movilidad y la infraestructura – Las lluvias acompañadas de granizo y rayos pueden complicar la circulación vehicular y provocar daños locales en techos, cultivos y redes eléctricas.
Ola de calor persistente – Aun con el paso de la onda tropical, una zona de calor continuará afectando a 11 entidades, con temperaturas máximas de 40 °C a 45 °C en Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, y de 35 °C a 40 °C en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.
Recomendaciones de autoridades – Se insta a la población a mantenerse informada, evitar desplazamientos innecesarios, protegerse de la exposición solar y seguir las indicaciones de protección civil ante posibles fenómenos severos.