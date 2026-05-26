Onda tropical No. 2 azota el sureste de México con lluvias intensas, granizo y riesgo de tornados

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La onda tropical número 2 se desplaza sobre el sureste mexicano provocando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, granizo y rachas de viento. En el noreste del país se prevén condiciones para la formación de torbellinos o tornados, mientras una ola de calor persiste en al menos once estados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 08:58 AM.
En México y editada el 26/05/2026 09:38 AM.