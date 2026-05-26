Sheinbaum justifica la movilización del 31 de mayo como respuesta a la ofensiva de la derecha

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la marcha prevista para celebrar los ocho años de la Cuarta Transformación será también un acto de defensa frente a una campaña coordinada de la derecha mexicana e internacional que busca desestabilizar el proyecto progresista en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/05/2026 11:02 AM.
En México y editada el 26/05/2026 01:31 PM.