Banxico recorta a 1.1 % la proyección de crecimiento del PIB para 2026

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El Banco de México redujo su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2026 a 1.1 % (rango 0.5‑1.7 %) tras un primer trimestre más débil de lo esperado y una mayor incertidumbre comercial con EE. UU. y la revisión del T‑MEC. Para 2027 la previsión sube ligeramente a 2.1 % (rango 1.3‑2.9 %).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 02:55 PM.
En México y editada el 27/05/2026 03:53 PM.