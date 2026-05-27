Diputados aplazan elección judicial hasta 2028 en medio de intenso debate y 297 reservas

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La Mesa Directiva, encabezada por Kenia López Rabadán, dio inicio a la segunda sesión del periodo extraordinario para continuar la discusión en lo particular del dictamen que pospone la elección judicial de 2027 al primer domingo de junio de 2028 y alinea la revocación de mandato con las jornadas electorales federales o locales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 12:44 PM.
En México y editada el 27/05/2026 01:25 PM.