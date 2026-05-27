Diputados aplazan elección judicial hasta 2028 en medio de intenso debate y 297 reservas

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, reanudó la segunda sesión del periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para continuar la discusión en lo particular del dictamen de reforma constitucional que aplaza la elección judicial al 2028. La medida sigue a la aprobación en lo general del mismo dictamen, así como de la propuesta que sincroniza la revocación de mandato con las elecciones federales o locales.
En la apertura de la sesión, López Rabadán informó que se registraron 146 oradores y 297 reservas exclusivamente para el dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la Constitución en materia del Poder Judicial. La presidenta solicitó a los legisladores que respeten el llamado de la Mesa Directiva para concluir el debate dentro del mes en curso y, de ser posible, en tiempo y forma.
El dictamen, aprobado anoche con mayoría calificada, modifica varios artículos constitucionales y establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará integrada por nueve magistrados, operará en Pleno y en dos secciones, y que el Senado publicará la convocatoria para candidaturas antes del 30 de abril del año previo a la elección. Además, se fortalece a los Comités de Evaluación, que deberán seleccionar a los aspirantes bajo criterios de paridad de género y transparencia.
El Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la elección judicial por distritos judiciales, garantizando representación paritaria y sin intervención de partidos políticos. De aprobarse el dictamen en lo particular, la elección judicial se celebrará junto con los comicios ordinarios de 2028, fecha en la que también se elegirán las vacantes y cargos no renovados en 2025. Los magistrados electos tomarán protesta el 1 de septiembre de 2028.
Esta reforma responde a la complejidad logística de coincidir procesos electorales federales, locales y judiciales en 2027, buscando optimizar la organización y la planeación institucional.