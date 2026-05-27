EEUU deportó a más de 4 mil cubanos a México en 15 meses: quedan varados en un limbo legal

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Human Rights Watch documentó que entre enero 2025 y marzo 2026 Estados Unidos envió a México a 4 353 cubanos, la mayor parte de los 12 977 extranjeros deportados. Sin residencia, atención médica ni mecanismos de regularización, los migrantes viven en un “limbo legal” en ciudades del sur del país, en contra del principio de no devolución.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:41 AM.
En México y editada el 27/05/2026 09:12 AM.