Ministra Esquivel respalda reforma que pospone elección judicial a 2028

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, respaldó la reforma constitucional que traslada al 2028 la segunda elección de juzgadores, argumentando que la medida refuerza la legitimidad del Poder Judicial al desvincularlo del proceso electoral político.
Esquivel, una de las impulsoras del aplazamiento, lo incluyó en un decálogo de propuestas para perfeccionar el modelo de elección judicial, destacando la necesidad de evitar que ambas jornadas de votación coincidan en la misma fecha. Según la ministra, mientras en las elecciones ordinarias los partidos políticos son los actores principales, en la elección judicial su participación está expresamente prohibida.
Un día después de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ministra subrayó dos modificaciones clave de la reforma:
Con la aprobación legislativa y el respaldo de la ministra, la reforma busca consolidar un sistema judicial más transparente, competente y alejado de influencias partidistas, marcando un hito en la institucionalidad mexicana.