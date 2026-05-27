Ministra Esquivel respalda reforma que pospone elección judicial a 2028

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Yasmín Esquivel Mossa avala la reforma constitucional que aplaza la segunda elección de juzgadores al 2028, señalando que fortalece la legitimidad del Poder Judicial al separarlo del proceso electoral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 02:50 PM.
En México y editada el 27/05/2026 02:53 PM.