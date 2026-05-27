FGJ CDMX descarta imputación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en caso Corral‑Milenio

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que no existen delitos que perseguir contra María Eugenia Campos, gobernador de Chihuahua, tras la denuncia del senador Javier Corral, y que la audiencia notificada corresponde a una impugnación y no a una acusación penal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:07 AM.
En México y editada el 27/05/2026 08:11 AM.