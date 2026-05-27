FGJ CDMX descarta imputación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en caso Corral‑Milenio

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México anunció que ha descartado la existencia de delito alguno que justifique la imputación de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos, en el marco de la denuncia presentada por el senador de Morena, Javier Corral.
Según el comunicado oficial, la FGJ concluyó que se agotaron las líneas de investigación para esclarecer los hechos señalados por el exmandatario estatal y determinó que no procede ejercer la acción penal. En consecuencia, la audiencia que se le notificó a la gobernadora corresponde a una impugnación promovida por el senador Corral, y no a una citación como imputada por delito alguno.
El caso surgió después de que Corral presentara una denuncia contra Campos, alegando presuntos actos irregulares vinculados al Grupo Milenio. La FGJ de la CDMX, sin embargo, aclaró que la denuncia no ha derivado en la imputación de ningún servidor público, incluida la gobernadora.
Esta decisión de la Fiscalía capitalina se produce en medio de un clima político tenso entre el gobierno de Chihuahua y la oposición federal, y se espera que el senador Corral evalúe los próximos pasos legales ante la falta de fundamento penal.
La FGJ reiteró su compromiso de actuar con objetividad y legalidad, y señaló que cualquier nueva evidencia que pudiera surgir será considerada bajo los mismos criterios de investigación.