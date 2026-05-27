FIFA obliga a retirar el ajolote de Clara Brugada del Mundial 2026

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La FIFA, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ordenó la remoción del ajolote gigante instalado en la explanada del Estadio Banorte (próximo Estadio Ciudad de México) por incumplir los acuerdos comerciales del Mundial 2026, sustituyéndolo por la mascota oficial, el jaguar Zayu.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 10:08 AM.
En México y editada el 27/05/2026 10:18 AM.