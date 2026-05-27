Harfuch detalla el proceso legal tras la ficha roja de Interpol contra Rocha Moya

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la existencia de una ficha roja de Interpol no implica una detención automática; el caso de Rubén Rocha Moya sigue un procedimiento que involucra a la SRE y la FGR antes de decidir sobre una orden de captura y posible extradición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 10:33 AM.
En México y editada el 27/05/2026 10:41 AM.