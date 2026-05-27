Harfuch detalla el proceso legal tras la ficha roja de Interpol contra Rocha Moya

En la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró el procedimiento que se sigue cuando una persona cuenta con una ficha roja emitida por Interpol.
Harfuch respondió a la pregunta de la mandataria sobre la ausencia de detención del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios sinaloenses que comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado martes. Según el funcionario, la mera existencia de una ficha roja no autoriza la captura inmediata; el proceso incluye los siguientes pasos:
El gobernador, a través de su cuenta en X, reiteró su disposición para atender cualquier nuevo requerimiento de la autoridad investigadora y manifestó confianza en el sistema judicial mexicano y en el Estado de Derecho.
La Presidenta Sheinbaum había confirmado el 21 de mayo que Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y ocho funcionarios más cuentan con fichas rojas activas, lo que permite que autoridades de otros países los detengan si salen de México.
En conclusión, la falta de detención de Rocha Moya se debe al cumplimiento del proceso legal establecido, que requiere la intervención de la SRE y la FGR antes de que una ficha roja se convierta en una orden de captura ejecutable.