Mario Delgado convoca a la CNTE de Oaxaca a mesas técnicas de trabajo

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El titular de la SEP, Mario Delgado, anunció la instalación de mesas técnicas con la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca para el 27 de mayo, con el objetivo de dialogar sobre justicia, seguridad social y la agenda pendiente, garantizando el respeto a la libre manifestación y a los derechos humanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:37 AM.
En México y editada el 27/05/2026 08:40 AM.