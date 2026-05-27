Mario Delgado convoca a la CNTE de Oaxaca a mesas técnicas de trabajo

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, convocó la instalación de mesas técnicas de trabajo con los integrantes de la Sección 22 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca. El encuentro, programado para el miércoles 27 de mayo, abordará temas de justicia, seguridad social y toda la agenda pendiente entre el gobierno federal y el magisterio oaxaqueño.
Delgado reiteró que, tanto en la reunión prevista como en la previa, se respetará el derecho a la libre manifestación y expresión. El compromiso del gobierno es garantizar que las movilizaciones se desarrollen de forma pacífica y con pleno respeto a los derechos humanos de docentes y ciudadanía.
La convocatoria se confirmó tras una reunión de trabajo el martes 26 de mayo, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. En la junta participaron la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, el director general del ISSSTE Martí Batres Guadarrama y el propio Mario Delgado.
Durante la sesión, Delgado presentó un balance de los apoyos entregados al magisterio oaxaqueño. En 2025 se otorgaron más de 682 mil apoyos para útiles y uniformes escolares, con una inversión superior a 829 millones de pesos. Para 2026, la mecánica incorporará los montos gestionados tradicionalmente por el magisterio, permitiendo que los estudiantes de primaria reciban un apoyo anual de 2,500 pesos, mientras que en preescolar se mantendrán las entregas regulares.
Asimismo, entre 2025 y 2026 se destinaron más de 751 millones de pesos para la adquisición de mobiliario escolar en los 11,630 planteles de educación inicial, básica y especial del estado, y 511 millones de pesos en equipamiento tecnológico. Los estudiantes de secundaria pública continuarán recibiendo la Beca Universal Rita Cetina, equivalente a 1,900 pesos bimestrales durante cinco bimestres.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca estrechar el diálogo con la CNTE y avanzar en la mejora de la infraestructura y los recursos educativos en Oaxaca, al tiempo que reafirma su compromiso con la paz social y el respeto a los derechos humanos.