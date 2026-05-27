Maru Campos denuncia autoritarismo tras comparecer ante la FGR por caso CIA

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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, compareció como testigo ante la Fiscalía General de la República y calificó el citatorio de un intento de fabricar un caso, denunciando autoritarismo y uso político de las instituciones federales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 10:32 AM.
En México y editada el 27/05/2026 10:50 AM.