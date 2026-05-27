México y EE. UU. inician negociaciones del T‑MEC; se esperan tres rondas antes del 1 de julio

México y Estados Unidos dieron hoy el primer paso formal para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC). La ronda inaugural, que se extenderá hasta el viernes, se celebra en la Secretaría de Economía a partir de las 9:00 h.
Encabeza la delegación estadounidense el vicerepresentante de Comercio, Jeff Goettman, de la Oficina del Representante Comercial (USTR), quien visitará la capital mexicana los días 28 y 29 de mayo. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó la agenda a través de su cuenta de X, indicando que las pláticas se realizan “por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum”.
La administración estadounidense asegura que las negociaciones buscan “garantizar que el T‑MEC beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses”.
El canciller Ebrard señaló que ambas partes “van avanzando en una ruta común”, un mensaje que apunta a un optimismo moderado en una negociación que apenas comienza.