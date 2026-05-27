México y EE. UU. inician negociaciones del T‑MEC; se esperan tres rondas antes del 1 de julio

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El 27 de mayo arranca en la Ciudad de México la primera ronda bilateral de conversaciones entre México y Estados Unidos para revisar el Tratado entre México, EE. UU. y Canadá (T‑MEC). La agenda incluye dos ejes centrales y se prevén dos rondas más, una en Washington en junio y otra en México en julio, antes del plazo del 1 de julio para decidir la renovación del tratado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:43 AM.
En México y editada el 27/05/2026 08:46 AM.