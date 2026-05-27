México y EE. UU. inician la primera ronda formal de negociaciones para la revisión del T‑MEC

La Secretaría de Economía (SE) anunció que del 27 al 29 de mayo se llevará a cabo la primera ronda formal de negociaciones entre México y Estados Unidos, marco inicial de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC).
El proceso, liderado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene como objetivo evaluar la implementación y el funcionamiento del tratado, así como fortalecer la cooperación bilateral para una región más integrada y resiliente frente a los retos económicos globales.
En la agenda de la primera ronda, la delegación estadounidense, encabezada por el embajador adjunto del USTR, Jeff Goettman, se centrará en garantizar que el T‑MEC continúe beneficiando a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios de ambos países.
La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó que la SE mantiene una coordinación permanente con funcionarios del gobierno mexicano y sus contrapartes estadounidenses, incluyendo contactos directos con el gabinete de EE. UU. y, según informó, con el presidente Donald Trump.
Como parte del calendario de negociaciones, se ha acordado una segunda ronda en Washington, D.C., los días 16 y 17 de junio, y una tercera ronda en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.
Durante la Mañanera del Pueblo, la Presidenta Sheinbaum subrayó que el trabajo continúa de manera constante, con la participación de asesores especializados en economía y diplomacia, y con la colaboración de representantes empresariales de ambos países.
Las negociaciones forman parte de un esfuerzo continuo para adaptar el T‑MEC a las nuevas realidades del comercio norteamericano y asegurar que el acuerdo siga siendo un motor de crecimiento y competitividad para México y sus socios.