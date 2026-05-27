México y EE. UU. inician la primera ronda formal de negociaciones para la revisión del T‑MEC

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Del 27 al 29 de mayo, México y Estados Unidos celebrarán la primera ronda formal de negociaciones para la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC). El proceso, encabezado por el secretario de Economía Marcelo Ebrard, incluye compromisos de cooperación bilateral y una agenda que contempla a fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 10:19 AM.
En México y editada el 27/05/2026 10:37 AM.