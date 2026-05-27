Segob y CNTE sin acuerdos; maestros amenazan con huelga nacional antes del Mundial 2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) concluyeron una reunión de siete horas sin llegar a un convenio que satisfaga las demandas docentes. La dirigencia de la CNTE, citada a la sede de Segob, calificó las respuestas recibidas como “poco favorables”.
Los maestros continúan con su plantón en la avenida 5 de Mayo, que se extiende desde el Eje Central hasta Simón Bolívar, ocupando cientos de casas de campaña en una zona que será escenario del Fan Fest del Mundial de Fútbol 2026. A pesar de la presencia de baños portátiles y puestos de comida, la situación se ha visto empañada por la falta de higiene y el olor a orina en varios puntos.
El día anterior, cientos de manifestantes bloquearon el cruce de Bucareli con Paseo de la Reforma, paralizando el tráfico del Centro Histórico. Ante la ausencia de acuerdos, la CNTE anunció que, de no concretarse compromisos, llevará a cabo una huelga nacional el próximo 1 de junio y reforzará el plantón con nuevos bloqueos en la capital y en las principales ciudades donde la organización tiene presencia.
Las exigencias de los docentes siguen siendo las mismas de años anteriores: mejores condiciones laborales, salarios dignos, seguridad social y la garantía de recursos para la educación pública. La amenaza de una huelga masiva se produce a pocos días del inicio del Mundial, lo que podría afectar la logística del evento y la movilidad en la ciudad.
Las autoridades de Segob reiteraron su disposición al diálogo, pero subrayaron la necesidad de que la CNTE presente propuestas concretas y realistas. Mientras tanto, la población y los usuarios del transporte público deben prepararse para posibles interrupciones en la circulación y en los servicios educativos.