Segob y CNTE sin acuerdos; maestros amenazan con huelga nacional antes del Mundial 2026

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Tras siete horas de negociación en la Secretaría de Gobernación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) no alcanzaron acuerdos. Los docentes, que ocupan la avenida 5 de Mayo en el Centro Histórico, amenazan con una huelga nacional el 1 de junio y con nuevos bloqueos mientras se acerca el Mundial de Fútbol.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 08:11 AM.
En México y editada el 27/05/2026 08:14 AM.