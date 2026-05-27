Claudia Sheinbaum presentará su informe de gobierno en el Monumento a la Revolución

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la rendición de cuentas de su administración se realizará el 31 de mayo a las 10:00 hrs en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, con transmisión simultánea en plazas de los 31 estados bajo el lema “La Honestidad Da Resultados”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 10:08 AM.
En México y editada el 27/05/2026 10:17 AM.