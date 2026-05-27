Claudia Sheinbaum presentará su informe de gobierno en el Monumento a la Revolución

Durante la Mañanera del Pueblo del miércoles 27 de mayo, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, confirmó que el informe de su gobierno se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Al ser cuestionada sobre los preparativos del evento, la presidenta respondió: “El domingo es en el Monumento a la Revolución”, oficializando así la sede del balance de acciones y avances de su gestión.
Según la convocatoria emitida por la Oficina de la Presidencia, la rendición de cuentas tendrá lugar el 31 de mayo a las 10:00 hrs y será replicada en plazas públicas de los 31 estados de la República. El acto, bajo el lema “La Honestidad Da Resultados”, conmemorará los dos años del triunfo electoral de Sheinbaum y reunirá a simpatizantes, funcionarios y ciudadanos.
El programa incluirá la presentación de los principales logros de la administración, así como la exposición de los retos pendientes. La transmisión será simultánea en televisión, plataformas digitales y en los espacios públicos señalados, garantizando la participación de la población en todo el país.
El Gobierno invita a la ciudadanía a acompañar la rendición de cuentas, resaltando valores como la honestidad, los resultados, el amor al pueblo y a la patria. La convocatoria está disponible en los canales oficiales del Ejecutivo y en redes sociales bajo el hashtag #LaHonestidadDaResultados.