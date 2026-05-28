Cámara de Diputados aprueba reforma para anular elecciones por injerencia extranjera

La Cámara de Diputados, en la segunda sesión extraordinaria del 28 de mayo de 2026, aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que permitirá anular elecciones en México por injerencia extranjera. La iniciativa, presentada por el diputado Ricardo Monreal (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), añadió un inciso A a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El voto resultó 307 a favor y 128 en contra. Tras la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, declaró: "Aprobado por 307 votos lo reservado en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso A a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
La reforma introduce una cuarta causal para la nulidad de procesos electorales, ampliando los supuestos de fraude y violaciones al principio de soberanía. El contexto político se intensificó tras la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien se reunió con dirigentes del PAN, generando críticas de Morena por supuesta injerencia.
En paralelo, se recordó la reciente propuesta del expresidente de EE. UU., Donald Trump, de intervenir en la lucha contra el narcotráfico en México, rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el argumento de respeto a la soberanía nacional.
El proyecto de reforma ya fue turnado al Senado de la República, donde será analizado para su incorporación definitiva al texto constitucional.