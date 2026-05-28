Cámara de Diputados aprueba reforma para anular elecciones por injerencia extranjera

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Con 307 votos a favor y 128 en contra, la Cámara aprobó la adición de una cuarta causal de nulidad electoral por injerencia extranjera, propuesta por Ricardo Monreal. El dictamen ya fue remitido al Senado para su revisión constitucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 10:38 AM.
En México y editada el 28/05/2026 10:42 AM.