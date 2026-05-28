Luis Donaldo Colosio arremete contra la reforma judicial de Morena

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, lanzó fuertes críticas contra la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de cambios que permitirían a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mantenerse en el cargo hasta 17 años.
Durante la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado, Colosio advirtió que la reforma representa un riesgo para la imparcialidad electoral, el federalismo y la estabilidad del Poder Judicial. “¿No estaban en contra de la reelección?”, cuestionó al referirse a la reserva promovida por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, que permitiría a magistrados de la Sala Superior competir nuevamente en la elección judicial de 2028 y extender su permanencia hasta 2034.
El senador subrayó el posible conflicto de interés que se generaría si los actuales magistrados participan en una elección cuyos resultados podrían calificar ellos mismos, vulnerando el principio de equidad y la imparcialidad que deben regir cualquier órgano jurisdiccional.
La polémica reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados tras más de 19 horas de debate y negociaciones de última hora. Aunque Morena y sus aliados lograron sacar adelante el dictamen gracias a su mayoría legislativa, las modificaciones evidenciaron divisiones internas dentro del oficialismo. El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazó públicamente la reserva que permite la reelección de magistrados electorales y pidió retirarla por considerar que viola la Constitución.
Las abstenciones provinieron principalmente de legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT), quienes mostraron reservas sobre algunos puntos del dictamen. Entre los cambios más relevantes se encuentran la extensión del periodo de permanencia de los magistrados, la coincidencia de la elección judicial con la consulta de revocación de mandato (aunque el PT logró frenar parcialmente esa intención) y la eliminación de requisitos que, según la oposición, dificultan la renovación de la judicatura.
Colosio sostuvo que la reforma judicial carece de diagnóstico técnico y acusó al oficialismo de improvisar cambios constantes al sistema judicial. Argumentó que, lejos de corregir errores, la nueva iniciativa profundiza problemas operativos y genera incertidumbre institucional. Además, alertó sobre posibles afectaciones a la impartición de justicia, pues las vacantes de jueces o magistrados podrían permanecer sin cubrirse hasta la siguiente elección judicial, retrasando la justicia ordinaria que millones de personas necesitan diariamente.
El dictamen será discutido ahora en el Senado, donde Morena prevé aprobarlo sin mayores obstáculos. Sin embargo, las críticas de la oposición y de algunos sectores del oficialismo han puesto el foco en los riesgos políticos y constitucionales de una reforma que sigue generando controversia.