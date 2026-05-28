Luis Donaldo Colosio arremete contra la reforma judicial de Morena

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El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó la reforma aprobada en la Cámara de Diputados que posibilita que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permanezcan en el cargo hasta 17 años. Señaló riesgos para la imparcialidad electoral, el federalismo y la estabilidad del Poder Judicial, y advirtió sobre posibles conflictos de interés.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 04:16 PM.
En México y editada el 28/05/2026 04:42 PM.