Aprueban comisión especial para detectar narco-candidatos antes de las elecciones

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La Cámara de Diputados aprobó con 316 votos a favor la iniciativa presidencial que crea una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, con el objetivo de impedir que aspirantes vinculados al crimen organizado se postulen a cargos de elección popular antes de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 11:32 AM.
En México y editada el 28/05/2026 11:42 AM.