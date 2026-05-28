Congreso de la CDMX aprueba reforma que prohíbe narcocorridos en espectáculos y escuelas

El Congreso de la Ciudad de México aprobó, con voto unánime (44 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones), una reforma que prohíbe la difusión de narcocorridos y cualquier forma de apología del delito en espectáculos públicos y en instituciones educativas.
La iniciativa modifica dos leyes locales y se suma a la normativa vigente en estados como Jalisco, Querétaro y Baja California, que ya cuentan con restricciones similares.
Una vez turnada a la Jefatura de Gobierno, la reforma será publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, momento a partir del cual entrará en vigor y será de cumplimiento obligatorio para organizadores de eventos, establecimientos de entretenimiento y centros educativos.
Las autoridades señalaron que la medida busca proteger a la población, especialmente a los menores, de contenidos que glorifiquen la violencia y el delito, y contribuirá a la construcción de un entorno cultural más responsable.