Congreso de la CDMX aprueba reforma que prohíbe narcocorridos en espectáculos y escuelas

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El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma que prohíbe los narcocorridos y cualquier apología del delito en eventos públicos y planteles educativos, alineándose con medidas similares de Jalisco, Querétaro y Baja California.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 05:30 AM.
En México y editada el 28/05/2026 05:48 AM.