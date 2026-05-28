Declaración patrimonial 2026: Sheinbaum reporta ingresos por 1.7 millones de pesos

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó ante la Secretaría de la Función Pública su declaración patrimonial y de intereses correspondiente al ejercicio 2026. En el documento, la presidenta reportó ingresos anuales netos de un millón setecientos noventa‑un mil cuatrocientos cuarenta‑y‑uno pesos, mayormente derivados de su remuneración como titular del Poder Ejecutivo.
El ingreso principal, de 1 790 000 pesos, comprende salarios, bonos, aguinaldo y demás prestaciones, una vez descontados los impuestos. A esto se suman 1 441 pesos por rendimientos financieros de capital.
En el apartado de bienes patrimoniales, Sheinbaum no registró adquisiciones de inmuebles, vehículos o bienes muebles durante 2025, por lo que su patrimonio se mantuvo sin cambios. El único inmueble declarado es un departamento adquirido en diciembre de 1999 mediante crédito, valorado en 275 000 pesos y de titularidad 100 % de la presidenta.
Respecto a vehículos, la presidenta posee un Chevrolet Aveo 2013, comprado de contado en octubre de 2012 por 164 900 pesos. En cuanto a instrumentos financieros, cuenta con una cuenta de cheques y un fondo de inversión en BBVA Bancomer, así como una tarjeta de crédito emitida en 2010 cuyo saldo registrado es cero pesos.
En la sección de intereses y participación empresarial, Sheinbaum declaró ser accionista del ocho por ciento en dos compañías del sector manufacturero: Eli Cami y Cía (Estado de México) y Sintacrom de México (Guanajuato).
Esta presentación forma parte de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que deben cumplir los servidores públicos de alto nivel en México, en un contexto en el que el gobierno federal refuerza sus políticas contra la corrupción y promueve el acceso a la información pública.