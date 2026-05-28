Declaración patrimonial 2026: Sheinbaum reporta ingresos por 1.7 millones de pesos

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su declaración patrimonial 2026, revelando ingresos netos de 1 791 441 pesos, sin variaciones relevantes en su patrimonio y detallando sus bienes, vehículos, cuentas y participaciones empresariales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 08:32 AM.
En México y editada el 28/05/2026 09:48 AM.