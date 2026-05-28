Gobierno de la CDMX desmiente que la FIFA ordenara retirar el ajolote monumental

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A través de su cuenta oficial en X, la Ciudad de México negó que la FIFA haya exigido el retiro de la escultura del ajolote ubicada en el puente peatonal que conecta el Cetram Huipulco con el Estadio Ciudad de México, aclarando que no existe ninguna medida de exclusión ni sustitución de la figura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 08:20 AM.
En México y editada el 28/05/2026 08:32 AM.