Gobierno de la CDMX desmiente que la FIFA ordenara retirar el ajolote monumental

El Gobierno de la Ciudad de México, mediante su cuenta @GobCDMX en la red social X, desmintió categóricamente la información que circula sobre una supuesta orden de la FIFA (@fifacom_es) para retirar la escultura del ajolote monumental situada en el puente peatonal que enlaza el Cetram Huipulco con el Estadio Ciudad de México, de cara al Mundial de fútbol 2026.
El mensaje oficial señaló: "FALSO. No existe ninguna acción para retirarla, restringirla o modificarla. Este elemento forma parte de la identidad de nuestra ciudad".
La rumorología se originó en una columna del periodista Javier Tejado, quien afirmó que el ajolote estaba prohibido en el estadio por los acuerdos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá para proteger las marcas oficiales del torneo. A raíz de esa versión, Carolina Pérez Luna, directora divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que el ajolote es un símbolo de la CDMX, no una marca registrada ni una mascota oficial de la FIFA. La federación cuenta con tres mascotas oficiales (Zayu, Maple y Clutch) y no ha excluido al ajolote ni a ningún otro símbolo que no forme parte de su catálogo.
Pérez Luna reiteró que la FIFA opera bajo un esquema de acreditación, no de exclusión, y que no se ha ordenado retirar la escultura ni sustituirla por alguna de las mascotas oficiales. El IMPI, por su parte, emitió una nota el 22 de mayo en la que también desmintió cualquier mandato de retiro del ajolote en las inmediaciones del ex Estadio Azteca.
El debate se inserta en el contexto de la "ajolotización" de la capital, política cultural impulsada por el gobernador de la CDMX, que ha convertido al ajolote en un emblema de identidad, resistencia y memoria cultural de Xochimilco, vinculándolo además al color morado como símbolo feminista. Mientras la administración defiende la estrategia como una forma de revitalizar el espacio público, críticos la acusan de saturación visual y de apropiación política de símbolos culturales.