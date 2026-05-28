Mario Delgado propone mesa de diálogo con estudiantes del IPN en Canal Once

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó el 27 de mayo que funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de la propia SEP acudieron a las inmediaciones del Canal Once con el fin de establecer contacto directo con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantienen un paro. La visita tiene como propósito principal abrir una mesa de diálogo que permita atender una a una las demandas del pliego petitorio y, de esa manera, destrabar la controversia que también ha afectado la transmisión del canal.
En un video difundido en sus redes sociales, Delgado señaló que el Canal Once “ya restableció la mayor parte de su producción y transmisiones desde sedes alternas”, pero insistió en la necesidad de respetar tanto los derechos de los trabajadores del medio como los de las audiencias. El secretario subrayó que la libre manifestación de ideas no puede traducirse en el cierre de medios de comunicación.
El funcionario explicó que la reunión solicitada con los estudiantes forma parte del compromiso de la SEP y la SEGOB de dialogar directamente con quienes mantienen el paro. Además, indicó que el domingo anterior se entregó a los alumnos un documento con propuestas para avanzar en una agenda amplia que incluya reformas estructurales para el Instituto.
La medida llega en medio de una creciente presión social y académica para que el gobierno atienda las reivindicaciones estudiantiles, que incluyen mejoras en la infraestructura, la calidad educativa y la autonomía institucional. La respuesta del Canal Once, que ha reanudado gran parte de su programación, también será observada de cerca por los sectores involucrados.
Se espera que la mesa de diálogo se convoque en los próximos días, con la participación de representantes de la SEP, la SEGOB y los líderes estudiantiles del IPN, en un intento por restablecer la normalidad tanto en el ámbito académico como en el de los medios de comunicación.