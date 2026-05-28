Mario Delgado propone mesa de diálogo con estudiantes del IPN en Canal Once

...

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que la Secretaría de Gobernación y la SEP buscarán una mesa de diálogo directa con los estudiantes del IPN en paro, tras la visita a las instalaciones del Canal Once. El objetivo es atender el pliego petitorio y restablecer la normalidad en las transmisiones del canal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 05:32 AM.
En México y editada el 28/05/2026 05:44 AM.