Omar García Harfuch descarta postularse para la boleta de 2030

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El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que no considerará una candidatura presidencial en 2030 mientras siga al frente del gabinete, pese a su alta aprobación del 74 % y a los sondeos que lo posicionan como favorito dentro de Morena.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 10:45 AM.
En México y editada el 28/05/2026 10:51 AM.