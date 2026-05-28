Robo millonario de medicamentos en Lerma desencadena operativos y detenciones en Edomex y CDMX

...

Un asalto valorado en más de 200 millones de pesos a una bodega de medicamentos y equipos tecnológicos en Lerma, Estado de México, provocó una serie de cateos y arrestos en la zona metropolitana, incluyendo la captura de nueve sospechosos y la incautación de cientos de cajas de fármacos controlados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 05:25 AM.
En México y editada el 28/05/2026 06:26 AM.