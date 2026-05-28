Robo millonario de medicamentos en Lerma desencadena operativos y detenciones en Edomex y CDMX

Un robo de gran magnitud, estimado en más de 200 millones de pesos, contra una bodega de medicamentos y aparatos tecnológicos del 10 de mayo desencadenó una serie de operativos coordinados entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía de la Ciudad de México.
Los asaltantes, armados y respaldados por varios tractocamiones, secuestraron al conductor de la empresa y sustrajeron medicamentos controlados, equipos de alta tecnología y una flota de vehículos que incluía 38 camiones, 12 autos particulares, dos máquinas de construcción, tres autobuses y 19 tractocamiones. Parte del botín fue hallado en un inmueble tipo pensión, donde agentes de seguridad escucharon gritos de auxilio y rescataron a una persona.
En el operativo se detuvieron nueve individuos, entre ellos un menor de 16 años, y se les vinculó a proceso por secuestro exprés con fines de robo. Los detenidos fueron identificados como Mauricio "N", Christian "N", Mario "N", Carlos "N", Yulissa "N" y el adolescente mencionado.
Las investigaciones se extendieron a la capital. El 13 de mayo, la policía capturó a un hombre que conducía una camioneta Mazda con 80 cajas de los mismos medicamentos y 49 dosis de presunta marihuana. Posteriormente, se realizaron cateos en la colonia Vicente Guerrero (Iztapalapa), donde se detuvieron dos mujeres y un hombre, y se incautaron armas de fuego, drogas y 23 cajas de fármacos controlados.
El 27 de mayo se efectuó otro cateo en la calle Sahuayo, colonia Janitzio (Venustiano Carranza), resultando en la incautación de un camión, una hoja de distribución y dos montacargas. En Azcapotzalco (San Bartolo) se aseguró un camión blanco, y en la colonia Portales Norte (Benito Juárez) se hallaron 1,100 cajas de medicamento y 5,000 piezas individuales, en un inmueble identificado como clínica de "medicina de primer contacto".
Las autoridades continúan investigando la procedencia y el destino final de los fármacos robados, mientras se refuerzan los operativos para desarticular las redes de tráfico de medicamentos y armas en la zona metropolitana.