Senador Enrique Inzunza solicita licencia en medio de acusaciones de EE. UU. y “embestida mediática”

...

El legislador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, pidió licencia para que su suplente ocupe su lugar en el Pleno del Senado mientras enfrenta una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. por presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 01:38 PM.
En México y editada el 28/05/2026 04:25 PM.