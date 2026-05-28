Senador Enrique Inzunza solicita licencia en medio de acusaciones de EE. UU. y “embestida mediática”

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, arribó a la Ciudad de México el miércoles 28 de mayo para participar en el periodo extraordinario de sesiones del Senado, pero anunció a través de su cuenta de X que solicitará licencia para que su suplente, el arquitecto Omar López Campos, lo reemplace en el Pleno durante los días 28 y 29 de mayo.
Inzunza justificó su decisión en lo que describió como una “embestida mediática” impulsada por “personeros y medios de la derecha”. Aseguró que, aunque no votará, seguirá atento a las reuniones de comisiones y apoyará al grupo parlamentario Morena Senadores con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes en debate.
La solicitud de licencia se produce en medio de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que, el 29 de abril de 2026, señaló formalmente al senador, al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios por presunta participación en un esquema de protección al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como Los Chapitos. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, y fueron presentados ante una corte federal de Nueva York.
Desde la publicación de los cargos, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en las sesiones del Congreso sin que se haya solicitado su desafuero. Su reaparición pública se dio el 23 de mayo, cuando fue visto en el Country Club de Culiacán junto al senador Javier Corral, quien lo describió como tranquilo y afirmó que “no se anda escondiendo”.
Dos días después, el 26 de mayo, Inzunza compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en el marco de la investigación abierta por los señalamientos estadounidenses, al igual que el gobernador Rocha Moya. Al concluir su intervención, el senador cerró su mensaje en redes con la frase: “Nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México”.
Por el momento, el suplente Omar López Campos será quien vote en nombre de Inzunza en las sesiones extraordinarias, mientras el caso del senador sinaloense sigue siendo uno de los más polémicos del actual Congreso.