SEP reitera su disposición al diálogo con estudiantes del IPN tras intento fallido en Canal Once

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La Secretaría de Educación Pública, acompañada por la Secretaría de Gobernación, intentó sin éxito establecer contacto con los estudiantes del IPN que ocupan el Canal Once. El secretario Mario Delgado Carrillo reiteró la voluntad del gobierno de atender sus demandas mediante una mesa de diálogo y anunció la entrega de un documento con propuestas. Paralelamente, el IPN informó la disolución del Patronato Corazón Guinda y Blanco y la búsqueda de un nuevo convenio tripartito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 08:21 AM.
En México y editada el 28/05/2026 08:34 AM.