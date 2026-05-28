SEP reitera su disposición al diálogo con estudiantes del IPN tras intento fallido en Canal Once

La SEP y la Secretaría de Gobernación acudieron este miércoles a las inmediaciones del Canal Once con el objetivo de entablar un diálogo con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que ocupan la sede desde el pasado jueves, pero no lograron concretar un encuentro. La dependencia explicó que la visita buscaba generar las condiciones para una mesa de diálogo permanente, tal como se había comprometido, pero “no se pudo llegar a un acuerdo para establecer estas condiciones”.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reiteró la disposición del gobierno mexicano para escuchar y atender, mediante el diálogo, las propuestas y demandas contenidas en el pliego petitorio presentado por la comunidad estudiantil. Señaló que el domingo se entregó a los estudiantes un documento de respuestas y propuestas que plantea acciones para fortalecer al IPN, aunque reconoce que la implementación de dichas respuestas requiere procesos institucionales, disponibilidad presupuestal y consultas internas.
Delgado Carrillo subrayó la necesidad de una mesa de diálogo “ordenada, permanente y resolutiva” que permita construir acuerdos de fondo y respetar los derechos de los trabajadores del Canal Once, así como los de las audiencias.
En otro frente, el Instituto Politécnico Nacional anunció la extinción del Patronato Corazón Guinda y Blanco, A.C.. El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, indicó que el proceso se iniciará con total transparencia, bajo la supervisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y mediante una auditoría externa. La disolución se realizará conforme a los estatutos del patronato y a la normativa vigente, garantizando la protección del patrimonio politécnico.
Asimismo, el IPN informó que terminará el Convenio General de Colaboración con el Patronato y buscará un nuevo convenio tripartito entre una institución bancaria, la Fundación Politécnico A.C. y el propio instituto, con el objetivo de que los beneficios generados se destinen a la comunidad politécnica.
Con la mayor parte de la producción y transmisiones del Canal Once restablecida desde sedes alternas, la autoridad del IPN hizo un llamado a respetar los derechos de los trabajadores y de las audiencias, mientras se avanza en la búsqueda de soluciones a las demandas estudiantiles.