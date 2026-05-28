Sheinbaum lanza alerta por posible intervención extranjera en elecciones de México

La mandataria, Claudia Sheinbaum, declaró en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional que existe un riesgo real de intervención extranjera en los procesos electorales de México, particularmente en las elecciones previstas para 2027. Por ello, defendió la reforma aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, la cual establece la nulidad de los comicios cuando se compruebe una injerencia externa.
Sheinbaum recordó antecedentes de financiamiento extranjero a organizaciones que, según ella, participaron de manera indirecta en la arena política nacional. En el contexto internacional actual, la presidenta consideró imprescindible reforzar los mecanismos legales para garantizar que las decisiones electorales sean exclusivas de la ciudadanía mexicana.
La reforma, aunque ya avanza en el ámbito constitucional, requerirá una legislación secundaria que defina con precisión los criterios y procedimientos para acreditar una eventual intervención extranjera en una elección. La presidenta subrayó que este marco debe ser claro y objetivo para evitar dudas y controversias.
Ante las críticas de la oposición, que acusa al gobierno federal y a Morena de impulsar la reforma para fortalecer políticamente al partido oficialista, Sheinbaum insistió en que todas las fuerzas políticas deben respaldar medidas destinadas a impedir la injerencia externa en los comicios nacionales.
Finalmente, la presidenta reconoció abiertamente la posibilidad de interferencia internacional en futuros procesos democráticos del país y reiteró su compromiso de proteger la soberanía electoral de México.