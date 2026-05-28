Sheinbaum lanza alerta por posible intervención extranjera en elecciones de México

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alertó sobre la posibilidad de injerencia externa en los comicios de 2027 y respaldó la reforma aprobada en la Cámara de Diputados que contempla la nulidad de elecciones en caso de intervención extranjera. Señaló la necesidad de fortalecer el marco legal y rechazó las críticas de la oposición que acusan al gobierno de politicizar la medida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 10:43 AM.
En México y editada el 28/05/2026 10:47 AM.