Sheinbaum y la UE sellan acuerdo con inversión millonaria para energía e infraestructura

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en el Palacio Nacional a Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversión (BEI), con el objetivo de dar continuidad a los acuerdos suscritos con la Unión Europea (UE) durante la visita de la mandataria a Bruselas la semana pasada.
Sheinbaum estuvo acompañada por los titulares de los siguientes gabinetes: Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público; y Luz Elena González, secretaria de Energía.
En la reunión se revisaron los lineamientos del Acuerdo Global Modernizado, firmado el viernes anterior entre México, la UE y la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen. El pacto elimina prácticamente todos los aranceles a exportaciones agrícolas mexicanas, abre nuevas vías de inversión y refuerza la cooperación comercial, con la promesa de generar empleos y transferir tecnología.
Calviño subrayó el papel del BEI como principal fuente de financiamiento para proyectos de infraestructura, energía limpia y desarrollo regional en México, y anunció la puesta en marcha de una línea de crédito de US$2 mil millones destinada a energías renovables y modernización de redes de transporte.
Sheinbaum reiteró que el acuerdo con la UE “no pone en riesgo el tratado comercial con Estados Unidos (T‑MEC)”, y destacó la necesidad de diversificar los mercados de exportación para fortalecer la balanza comercial del país.
Los funcionarios acordaron crear un comité binacional de seguimiento, integrado por representantes del gobierno mexicano y del BEI, que se reunirá trimestralmente para evaluar la ejecución de los proyectos y la canalización de recursos.
Esta reunión se inscribe en la estrategia de la administración Sheinbaum de impulsar la inversión extranjera directa y posicionar a México como un hub de producción sostenible en América del Norte y Latina.