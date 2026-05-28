Sheinbaum y la UE sellan acuerdo con inversión millonaria para energía e infraestructura

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Claudia Sheinbaum, acompañada por sus secretarios de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda y Energía, sostuvo una reunión en el Palacio Nacional con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversión, para reforzar los compromisos firmados con la Unión Europea, incluido el fin de aranceles a exportaciones agrícolas mexicanas, sin afectar el T‑MEC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 08:34 AM.
En México y editada el 28/05/2026 08:49 AM.