Suspenden clases en todo México el 29 de mayo, según calendario oficial de la SEP

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La Secretaría de Educación Pública confirmó la suspensión de clases el viernes 29 de mayo de 2026 en todas las escuelas de educación básica, para permitir la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y crear un puente escolar de tres días.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/05/2026 11:53 AM.
En México y editada el 28/05/2026 12:06 PM.