Suspenden clases en todo México el 29 de mayo, según calendario oficial de la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció oficialmente la suspensión de clases el viernes 29 de mayo de 2026 en todo el país para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La medida, incluida en el calendario escolar 2025‑2026, tiene como objetivo facilitar la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada de trabajo en la que participan docentes, directivos y personal educativo.
Durante el CTE se analizan los resultados académicos, se evalúan estrategias de enseñanza y se planifican acciones para mejorar el aprendizaje. Aunque los planteles permanecerán abiertos para el personal educativo, los alumnos no deberán asistir a clases ese día.
Como consecuencia, los estudiantes disfrutarán de un puente escolar de tres días, que se extenderá desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo. Las actividades académicas se reanudarán de forma habitual el lunes 1 de junio.
Esta suspensión afecta únicamente a la educación básica; los niveles de educación media superior, superior y las actividades laborales continuarán con normalidad, ya que el 29 de mayo no está considerado como día de descanso obligatorio bajo la Ley Federal del Trabajo.
El calendario oficial de la SEP seguirá sin cambios significativos en las semanas siguientes, y los alumnos y padres de familia ya pueden comenzar a planificar el periodo vacacional de verano, que marcará el cierre del ciclo escolar 2025‑2026.