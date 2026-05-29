Canasta básica baja 12 % bajo el PACIC de Sheinbaum; sin intervención habría subido 10 %

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El gobierno de Claudia Sheinbaum redujo 12.4 % el costo de la canasta básica, de 1,039 a 910 pesos, gracias al Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC). El secretario de Hacienda advierte que sin estas medidas el precio habría aumentado entre 10 y 12 %.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 12:42 PM.
En México y editada el 29/05/2026 01:04 PM.