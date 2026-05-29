Canasta básica baja 12 % bajo el PACIC de Sheinbaum; sin intervención habría subido 10 %

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, anunció que el precio de la canasta básica de 24 productos descendió un 12.4 % durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pasando de 1,039 pesos a 910 pesos, cifra que se mantiene por debajo del límite máximo establecido en noviembre de 2024.
Este descenso se atribuye al Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), mecanismo de colaboración voluntaria renovado para los próximos seis meses. Según la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la canasta PACIC se mantiene bajo los 910 pesos, lo que el gobierno interpreta como una muestra del éxito de la estrategia.
Sheinbaum señaló que, de no haberse implementado el PACIC, el aumento del costo de la canasta habría oscilado entre el 10 y el 12 %. La presidenta también recordó otros compromisos de su gestión, como mantener la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos y el diésel en 27 pesos mediante incentivos al IEPS.
En la reunión del 16 de abril con productores y comerciantes, se acordó reducir los márgenes de intermediación y mejorar la señalización de los 24 productos del PACIC, facilitando la decisión de compra de los consumidores. El secretario Amador destacó que la comunicación directa de la presidenta con los sectores productivos ha sido clave para los resultados obtenidos.
El gobierno planea ampliar la lista de productos incluidos en el PACIC y reforzar incentivos, facilidades administrativas y ajustes arancelarios para impulsar la producción nacional y garantizar el abastecimiento.