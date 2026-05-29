Movilizaciones de la CNTE en la CDMX ponen en alerta la seguridad del Mundial 2026

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Las protestas del magisterio disidente, que ya han bloqueado vialidades clave del Centro Histórico, son consideradas por autoridades federales como un nuevo factor de riesgo para la organización del Mundial 2026 que México co‑anfitrión con EE. UU. y Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 09:58 AM.
En México y editada el 29/05/2026 01:44 PM.