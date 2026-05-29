Defensa de Maru Campos denuncia “plan de acoso” de Corral y busca cerrar investigación

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El equipo legal de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, calificó de acoso la denuncia de secuestro presentada por el exgobernador Javier Corral, y solicitó al juez de la Ciudad de México que se mantenga la decisión de la fiscalía de no ejercer acción penal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 12:36 PM.
En México y editada el 29/05/2026 01:32 PM.