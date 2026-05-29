Defensa de Maru Campos denuncia “plan de acoso” de Corral y busca cerrar investigación

La defensa de la gobernadora estatal, María Eugenia Campos, acusó este lunes de hostigamiento político la denuncia de secuestro interpuesta por el exgobernador Javier Corral. El apoderado legal de la mandataria, el exsenador del PAN Roberto Gil Zuarth, compareció ante el juzgado del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicado en San Mateo Xalpa, Xochimilco, para reiterar que la Fiscalía de la capital ya había determinado la falta de elementos para iniciar acción penal contra Campos.
Gil Zuarth sostuvo que la acusación de Corral forma parte de un "plan de acoso" dirigido a la gobernadora, quien es también del Partido Acción Nacional. El abogado recordó que el 14 de agosto de 2024 agentes de la Fiscalía de Chihuahua intentaron arrestar a Corral en el restaurante Gin Gin, en la Ciudad de México, con una orden de aprehensión vigente y un oficio de colaboración con la fiscalía capitalina, lo que, según él, evidencia la coordinación entre autoridades locales y federales.
El abogado también señaló que la audiencia en la que se debatirá la posible reapertura del caso coincide con la semana en que la gobernadora será citada a comparecer por una carpeta federal que la vincula con la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos estatales, y con la solicitud de juicio político presentada en el Congreso.
En palabras de Gil Zuarth, "no es coincidencia que la audiencia se realice en el mismo periodo en que se intensifican los ataques contra la mandataria". La defensa confía en que el juez mantenga la determinación de la Fiscalía de la Ciudad de México y cierre la investigación contra Campos y su correligionaria panista.