Enrique Inzunza se reincorpora al Senado tras licencia exprés de pocas horas

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El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez volvió a su curul el 29 de mayo de 2026, apenas unas horas después de haber solicitado una licencia bajo la excusa de una “embestida mediática”. Su regreso se dio antes del cierre del periodo extraordinario de sesiones, mientras se mantiene bajo investigación por cargos de conspiración vinculados al narcotráfico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 09:59 AM.
En México y editada el 29/05/2026 10:12 AM.