Enrique Peña Nieto reaparece en público en el Hotel Ixtapan Spas & Resort

El expresidente Enrique Peña Nieto volvió a aparecer en la esfera pública tras ser captado en el lobby del Hotel Ixtapan Spas & Resort. La imagen, difundida por el usuario de Instagram Jorge Mejía, muestra al exmandatario con un traje de dos piezas, camisa azul estampada y unos zapatos de la marca Ferragamo cuyo precio supera los 20,600 pesos.
El post de Mejía, que acompañó la fotografía con el mensaje “La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan”, acumuló cerca de 18,000 reacciones y cientos de comentarios.
Los internautas se dividieron entre la sorpresa por la presencia del exmandatario, que no percibe una pensión por su gestión, y la crítica al ostentoso calzado, considerado un símbolo de lujo en contraste con la situación económica del país. Algunos usuarios señalaron la incongruencia de que un político sin ingresos oficiales exhiba un artículo de alta gama, mientras que otros defendieron su derecho a disfrutar de su vida privada.
El Hotel Ixtapan Spas & Resort no emitió comentarios oficiales al respecto. Mientras tanto, la publicación sigue alimentando el debate sobre la imagen pública de los ex presidentes y el uso de símbolos de estatus en la esfera social mexicana.