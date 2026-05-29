Enrique Peña Nieto reaparece en público en el Hotel Ixtapan Spas & Resort

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El exmandatario mexicano fue fotografiado en el lobby del complejo turístico de Ixtapan de la Sal, donde lució un traje y unos zapatos Ferragamo valorados en más de 20 mil pesos, generando miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/05/2026 09:36 AM.
En México y editada el 29/05/2026 09:52 AM.